اتجاه لتولي حسام الغرياني حقيبة العدل في التغيير الوزاري المرتقب

نشرت صفحة "الحرية والعدالة" على "فيسبوك" توقعات التعديل الوزاري، حيث أفادت بترشيح الغرياني للعدل، والشريف للشؤون القانونية، وميخائيل للآثار، والصاوي للثقافة.

وأضافت الصفحة أن هناك استقراراً نهائياً على تغيير 6 حقائب وزارية فقط وهي: العدل، والثقافة، والشؤون القانونية، والكهرباء، والسياحة، والآثار.



وكشفت المصادر عن بعض الأسماء المرشحة بشكل نهائي للتعديل الوزاري المرتقب؛ حيث أكدت أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الدولة للشؤون القانونية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وتفصيلاً، أوضحت مصادر مطلعة أن اتصالات عديدة جرت مع المهندس محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، وأنه هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الثقافة.

وذكر المصادر أن الدكتور ناجي نجيب ميخائيل مدير المخازن المتحفية بوزارة الآثار هو الأقرب لتولي حقيبة وزارة الآثار.

أما وزارة العدل فتم ترشيح أكثر من اسم من بينهم: المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي، والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، والمستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار إبراهيم الطويلة نائب رئيس محكمة النقض، إلا أن المصادر أكدت أن المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية والرئيس بمحكمة الاستئناف هو الأقرب لتولي وزارة العدل خلفاً للمستشار أحمد مكي.

وفيما يخص كلاً من وزارتي السياحة والكهرباء فقد أكدت المصادر أنه لم يستقر بعد على الأسماء النهائية.