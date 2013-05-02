"الخارجية" تتلقى 40 اسماً من المصريين المُفرج عنهم بالإمارات

بدأت وزارة الخارجية المصرية في تلقي أسماء المصريين المُفرج عنهم في الإمارات، ضمن 103 سجناء أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة آل نهيان، قراراً بالعفو عنهم بعد صدور أحكامٍ بحقهم في قضايا مختلفة، وبعضهم كان أنهى عقوبته ومازال محتجزاً على ذمة سداد غرامات ومبالغ دِيَة مقررة عليه، نقلاً عن "المصري اليوم"، الخميس 2 مايو/أيار.

وتلقت الوزارة حتى الآن نحو 40 اسماً من المفرج عنهم، جزء كبير منهم كان مسجوناً في سجن الشارقة المركزي.

وأصدر خليفة قراره بالإفراج عن السجناء الـ103 والتكفل بدفع التزاماتهم المالية خلال زيارة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأخيرة إلى الإمارات.