باسم يوسف يمثل أمام النيابة للمرة الثانية الأسبوع القادم

قال المستشار القانوني للإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، حسام السنهوري، إن النيابة طلبت مثول يوسف للتحقيق معه مرة أخرى، ولكن تم تأجيل التحقيق إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر باسم خارج مصر، ولكنه سيمثل أمام النيابة الأربعاء القادم، نقلا عن "الشروق" المصرية، الخميس 2 مايو/أيار.

وأضاف السنهوري، مساء الأربعاء، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، الذى يُعرض على قناة "سي بي سي"، التي تبث "البرنامج"، أن النيابة أيضاً استدعت خالد منصور، أحد أعضاء فريق "البرنامج"، بسب تقديمه فقرة تحت عنوان "الجمعة الجاية فين"، في إطار من السخرية من تكاليف الرئيس الباهظة على حضوره صلاة الجمعة أسبوعياً.

وتوقف "البرنامج" في إجازة مخططة، لسفر مقدمه يوسف إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة لم يعلن عن تفاصيلها.

وأكد يوسف، قبل سفره، أن توقف "البرنامج" مؤقتا ليس رد فعل لمثوله للتحقيق في وقت سابق في النيابة العامة للتحقيق في بلاغات تتهم برنامجه بازدراء الإسلام وإهانة الرئيس المصري.

وذكر أن الحرص على جودة "البرنامج" يتطلب التوقف للحصول على إجازة بسبب الجهد الكبير الذي يبذله فريق الإعداد.

واختير الإعلامي المصري مؤخرا ضمن المائة شخصية الأكثر تأثيرا في العالم من جانب مجلة "تايمز" الأمريكية.

