حبس 17 متهماً فى أحداث ميدان التحرير 3 سنوات و5 أشهر

قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبدالله وأمانة سر شريف صلاح، بحبس 17 متهماً في أحداث اشتباكات ميدان التحرير 3 سنوات و5 أشهر وغرامة 500 جنيه لكل منهم.

وبحسب "بوابة الأهرام"، عاقبت المحكمة المتهمين بكل تهمة على حدة، حيث حكم عليهم في تهمة التجمهر بسنة وغرامة 200 جنيه لكل منهم، وفي تهمة التعدي على قوات الأمن بـ3 أشهر وغرامة 200 جنيه، وتهمة إتلاف الممتلكات العامة بالحبس عامين، وفي تهمة قطع الطريق بالحبس شهرين وغرامة 100 جنيه.

يُذكر أن نيابة قصر النيل قد وجّهت للمتهمين تهمة التعدي على قوات الأمن وحيازة زجاجات مولوتوف وأسلحة نارية وذخيرة وتكدير السلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقطع الطريق.

