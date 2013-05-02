حزب النور يرفض المشاركة في التظاهرات أمام الأمن الوطني

أعلن حزب النور السلفي عدم مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها عدد من الحركات والأحزاب الإسلامية أمام جهاز الأمن الوطني كما هو مقرر مساء اليوم الخميس.

وسبق أن أكد المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور السلفي، أن حزب النور لم يحسم موقفه النهائي بشأن المشاركة في التظاهرات المقررة مساء الخميس أمام مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة نصر والتي دعا لها التيار الإسلامي العام وعدد من الحركات الإسلامية الشبابية الثورية.

وقال مرة في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المجلس الرئاسي لحزب النور يدرس دعوات التظاهر التي دعا لها بعض المنتمين للتيار الإسلامي، لافتاً إلى أن الحزب سيحسم القرار خلال ساعات، موضحاً أن الحزب لم يصدر عنه أي تعليمات للأعضاء في المحافظات بشأن المشاركة أو مقاطعة التظاهرات أمام مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة نصر المقررة مساء اليوم.

وصرَّح قياديون إسلاميون بأن تلك المظاهرات تأتي رداً على ممارسة جهاز الأمن الوطني نفس سياسية أمن الدولة المنحل.