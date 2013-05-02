رفضُ استئناف أعضاء "البلاك بلوك" واستمرار حبسهم

قرر المستشار شريف حسني، قاضي المعارضات رئيس محكمة جنح مستأنف الحدائق، رفضَ الاستئناف المقدم من 7 من المتهمين بالانتماء لجماعة "البلاك بلوك"، وأمر باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بقطع الطريق العام وإحراز ذخيرة حية ومولوتوف، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

والمتهمون هم: عبدالرحمن محسن رزق، إسلام محمد الفولي، قاسم أشرف قاسم، محمد عادل محمد، صلاح الدين علي، عبدالرحمن سليم محمود، ويوسف علي عبدالرحمن.

وفى سياق متصل شهد المبنى تظاهر عدد من أهالي المتهمين داخل محكمة جنايات شمال القاهرة مقر تجديد حبس المتهمين بالانتماء إلى جماعة "البلاك بلوك" أمام قاعة جنح مستأنف مدينة نصر، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين.

وردد أهالي المتهمين هتافات الإفراج عن إسلام الفولي وزملائه قائلين: "يا قضاة يا قضاة لا تخشون إلا الله"، وحاولوا الدخول إلى القاعة لكن رجال الأمن منعوهم من الدخول، وسمحوا لهم بالهتاف أمام القاعة.

