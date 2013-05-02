فتاوى قيادات الجماعة الإسلامية في مصر تدعو لمحاربة الأمن

أطلق عدد من قادة الجماعة الإسلامية في مصر، فتاوى تدعو إلى تنظيم مظاهرات وثورة مسلحة ضد قطاع الأمن، بعد أن اتهموا ضباطا في الأمن بتهديد رموز دينية بالقتل، نقلا عن قناة "العربية"، الخميس 2 مايو/أيار.

من جهتها، سارعت الداخلية المصرية إلى إصدار بيان رسمي، أهابت فيه، بمن سمتهم مطلقي دعوات التظاهر، بتحري الدقة حول المعلومات التي يروجون لها، في إشارة تتضمن نفي التهم الموجهة لها بتهديد بعض رجال الدين بالقتل.

وإلى ذلك، أكدت الداخلية المصرية أنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية منشآتها، بعد أن أثارت دعوات قادة الجماعة الإسلامية قلقا من تجدد أعمال العنف في البلاد.

وشهدت الفترات الماضية مواجهات بين وزارة الداخلية المصرية وبعض قوى الإسلام السياسي في الشارع المصري.

وقام أنصار القيادي الإسلامي حازم أبو إسماعيل في وقت سابق بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية، وهددوا باقتحام أقسام شرطة.



