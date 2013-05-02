مصر توقف بيع قطع فرعونية بلندن هُرّبت بطرق غير شرعية

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر مساء أمس الأربعاء أنها نجحت في وقف بيع ست قطع أثرية فرعونية كانت معدة للبيع، الخميس في قاعة مزادات كريستيز في لندن، بعد أن أثبتت خروجها من مصر بطرق غير مشروعة.

يذكر أنه من بين القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع، قطعة من الغرانيت الوردي وعليها نقش غائر يمثل وجه رجل نوبي عثر عليها عام 2000 في معبد أمنحتب الثالث بالأقصر الواقعة على بعد نحو 690 كيلومترا جنوب القاهرة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة في بيان أن هذه القطعة مسجلة "ومبلّغ عن سرقتها" أما القطع الخمس الأخرى فهي غير مسجلة وهرّبت خارج مصر ولم يستطع حائزها أن يثبت ملكيته لها "وتم اتخاذ الإجراءات القانونية" لإعادتها إلى مصر.

والبيان الذي لم يذكر متى خرجت القطع الست من مصر ولا من يكون حائز القطع الخمس غير المسجلة، قال إن الوزارة "نجحت أيضا في إيقاف بيع آثار مصرية كانت معدة للبيع أمس الأربعاء في صالة مزادات بونهامز بلندن" بالتنسيق مع السفير المصري في بريطانيا.