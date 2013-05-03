ساويرس يرسم ابتسامة على "تويتر" بعد وصوله إلى القاهرة

عبر المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، ومؤسس حزب المصريين الأحرار، عن سعادته بعودته إلى مصر بعد تسوية نزاع شركة أوراسكوم الضريبى مع الدولة، برسم رمز الابتسامة عبر حسابه على "تويتر".

ووصلت أمس الجمعة، إلى القاهرة على طائرة خاصة من فرنسا، أسرة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بعد رفع قرار إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول إثر الاتفاق الذي توصلت إليه شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع الضرائب.

وقد وصل كل من نجيب أنسى ساويرس، ويسرسية ناصف لوزة، وأنسى نجيب ساويرس ولانا وياسمينا وفيلين نجيب.

وكانت شركة أوراسكوم قد أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق على إجراء تسوية نهائية لإنهاء النزاع الضريبي مع مصلحة الضرائب مقابل سداد 7.1 مليار جنيه على أقساط سنوية متتالية تبدأ بدفع 2.5 مليار خلال أسابيع، يليها 900 مليون قبل نهاية العام، يليها دفعات متتالية كل 6 أشهر تنتهي عام 2017، على أن يتم رفع أسماء انسى نجيب ساويرس وناصف نجيب ساويرس من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

ويعود النزاع الضريبي بين أوراسكوم ومصلحة الضرائب إلى سنوات الفحص من2007 إلى 2010، والتي تشمل الفترة التي تم بيع كامل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء في رأسمال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريلز هولدنج.

وتقول أوراسكوم إنه سيتم تمويل الضرائب من الاقتراض من الشركة الأم الموجودة في هولندا أوراسكوم ان في، والتي تتبعها أوراسكوم للإنشاء والصناعة.