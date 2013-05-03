وزير السياحة ينفي طلب إعفائه من الاستمرار في منصبه

نفى وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، ما تردد بشأن اعتذاره عن الاستمرار في منصبه كوزير للسياحة أو أنه طلب إعفاءه من منصبه.

وأكدت رشا عزايزي، المتحدثة الإعلامية للوزارة، في تصريح خاص لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، الجمعة، أن الوزير مستمر في أداء مهامه المكلف بها، وهناك توافق تام بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والقيادة السياسية في الخطة الموضوعة من أجل إعادة معدلات الحركة السياحية في مصر إلى معدلاتها السابقة قبل ثورة 25 يناير.

وشددت عزايزي على ضرورة توخي وسائل الإعلام الدقة والحرص في نقل المعلومات في تلك الفترة الحساسة، حيث إن مثل تلك الأنباء تؤدي إلى خلل شديد وتثير البلبلة في القطاع الخاص السياحي، وفي العقود والاتفاقات مع منظمي الرحلات في الخارج.

وكانت مصادر إعلامية قد نشرت خبرا فحواه أن وزير السياحة طلب إعفاءه من منصبه وعدم الاستمرار في وزارة السياحة.