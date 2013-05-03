"البلاك بلوك" يشعلون النيران بجدران دار القضاء العالي

قام عدد من أعضاء جماعة "البلاك بلوك" بإشعال النيران بجدران وباب دار القضاء العالي الرئيسي، بعد مسيرة انطلقت من ميدان التحرير لدار القضاء، تنديداً بالقبض على المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، فقد قام عناصر من "البلاك بلوك" بإشعال دار القضاء بزجاجات المولوتوف، بينما تدخل الباعة الجائلون، وقاموا بقذفهم بالزجاجات الفارغة والحجارة، وإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم.

وكان العشرات من أعضاء جماعة "بلاك بلوك" انضموا عصر اليوم الجمعة، لمسيرة ألتراس ثورجي القادمة من ميدان التحرير، والتي توقفت أمام دار القضاء العالي، ما أدى إلى توقف حركة المرور نهائيا بشارع 26 يوليو.