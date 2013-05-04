أنصار حسني مبارك يحتفلون بعيد ميلاده الـ 85

يدخل الرئيس المصري السابق عامه الـ 85، السبت 4 مايو/أيار، وهو محتجز في مستشفى سجن مزرعة طرة بالقاهرة على ذمة قضايا الاستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، فيما أعلن أنصاره ومؤيدوه عن الاحتفال بذكرى ميلاده، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتتضمن الاحتفالية المذكورة، التي تقام مساء السبت في ميدان مصطفى محمود بحي المهندسين وسط القاهرة، رفع العديد من اللافتات التي تشيد بالرئيس السابق.

من جانبه، قال حسن الغندور، المتحدث الرسمي باسم "أبناء مبارك"، إن الفعالية ستبدأ بكشف الحقائق عن قتل ثوار 25 يناير والمسؤولين عن فتح السجون"، مضيفا أن المشاركين في الوقفة هم "آسف يا ريس و4 مايو وشباب 25 المنشقين عن ميدان التحرير".

وأكد الغندور أن عددًا من جنود الحرس الجمهوري السابق أرسلوا برقيات تهنئة لمبارك بعيد ميلاده إلى سجن مزرعة طرة.

كما نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، المتعاطفة مع مبارك، على "فيسبوك"، سجل النياشين والميداليات والجوائز التي حصل عليها الرئيس السابق خلال فترة حكمه لمصر التي امتدت 31 عاما.

وولد مبارك في 4 مايو/أيار 1928 بقرية كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية. وأهم مناصبه في السلك العسكري هي منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائد القوات الجوية عام 1972، وفى العام نفسه عُين نائبا لوزير الحربية.

وتقلد الحكم بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، ليصبح الرئيس الرابع لمصر منذ ثورة 1952.

وتعتبر فترة حكم مبارك، حتى تنحيه في 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية.