الحكم بالحبس عامين لـ 3 متهمين في قضية قطار البدرشين

أصدرت محكمة جنح البدرشين، السبت، حكمها على المتهمين في حادث قطار البدرشين، حيث قضت بمعاقبة مجدي صموئيل جرجس، سائق القطار، وكريم روفائيل ملاحظ البرادين، ومحمد متولي، البراد، بالحبس سنتين مع الشغل، في اتهامهم بالقتل الخطأ، وغرامة 500 جنيه عن تهمة الإضرار بالمال العام.



كما قضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين: "محمد عبد الناصر، مهندس، ومصطفى بركات، كُمسري".

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال، وإهدار المال العام في الحادث الذي راح ضحيته 18 مجنداً من قوات الأمن المركزي، وأصيب حوالي 118 آخرين.

هذا و حددت المحكمة جلسة 16 مايو الجاري، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين الثلاثة المحكوم علهم بالسجن سنتين مع الشغل وغرامة 200 جنيه وكفالة 500 جنيه، في حادث قطار البدرشين، وهم سائق القطار مجدي صموئيل جرجس، والبراد محمد متولي، والملاحظ كريم روفائيل.