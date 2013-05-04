النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ يتهم أبو إسماعيل بتكدير الأمن

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بإحالة البلاغ المقدم من الرائد فهمي بهجت، ضد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور حسام البخاري، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق، وذلك بتهمة تكدير الأمن العام، بعد دعوتهما لمحاصرة الأمن الوطني وإرهاب ضباط الشرطة.



وبحسب "صحيفة الشروق" أشار البلاغ إلى أن حازم أبو إسماعيل دعا إلى محاصرة مقر الأمن الوطني، وإثارة الفجيعة والرعب للضباط واتهمهم بأنهم مرضى نفسيين، وطالب بلاغ النائب العام بسرعة ضبط وإحضار أبو إسماعيل وحسام البخاري لتسببهما في تكدير السلم العام وإرهاب رجال الأمن.

وليل الخميس الفائت، حاصر آلاف الإسلاميين من تيارات إسلامية مختلفة، مقر الأمن الوطني العام بمدينة نصر، احتجاجاً على ما أسموه عودة ممارسات أمن الدولة من جديد تحت ثوب الأمن الوطني، حيث أكد عدد من الإسلاميين تلقيهم اتصالات من كوادر أمنية تابعة للجهاز الأمن الوطني تفيد بأنهم يتابعون نشاطهم.