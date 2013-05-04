حبس 12 من عناصر البلاك بلوك 15 يوماً في قضية دار القضاء

قررت نيابة الأزبكية، برئاسة المستشار محمد حتة، حبس 12 شخصاً من المنتمين إلى جماعة البلاك بلوك لاتهامهم بمحاولة إحراق دار القضاء العالى، من خلال إلقاء قنابل المولوتوف عليها، 15 يوما على ذمة التحقيق، عقب توجيه عدة تهم إليهم من بينها الانتماء إلى جماعة منشأة على خلاف القانون والتجمهر والاعتداء على المنشآت

وكانت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد أحمد حته، تحقيقاتها مع 12 متهماً من جماعة "بلاك بلوك" كان قد ألقي القبض عليهم أمس على خلفية قيامهم برشق دار القضاء العالي بقنابل المولوتوف الحارقة، حيث نسبت إليهم النيابة اتهامات تتعلق بالانتماء إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والشروع في إتلاف ممتلكات عامة والتجمهر، بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وكلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله نيابة الأزبكية تولي التحقيقات في تلك الوقائع، حيث تولى التحقيق حسين السميحي ومحمود عبدالجواد، وكيلا النيابة، وتبين أن من بين المتهمين عاملين اثنين و3 أحداث، وبقيتهم من طلبة الجامعات.

وكان نحو 200 شخص قد تجمهروا أمام دار القضاء العالي من المنتمين لمجموعة "بلاك بلوك"، وقاموا بإلقاء حجارة وزجاجات مولوتوف على الباب الرئيسي لدار القضاء العالي المؤدي لمحكمة النقض، غير أن قوات الأمن تصدت لهم وأجبرتهم على التراجع، وتمكنت من إلقاء القبض على 12 متهماً منهم أثناء محاولتهم إضرام النيران في نوافذ دار القضاء العالي.