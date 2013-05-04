تأجيل الحكم في قضية "الطيارين" المتهم فيها شفيق ونجلا مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل الحكم في قضية تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين" إلى جلسة 20 يونيو/حزيران المقبل لاستكمال المداولة في القضية.

وتضم لائحة المتهمين في القضية كلاً من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، لأنهم في غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة، المتهم الأول الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفاً و233 متراً بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.