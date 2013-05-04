محامون إسلاميون يلتمسون وقف حبس عبد الله بدر

يتقدم المحامي المصري، ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، والمحسوب على التيار السلفي، وعدد من المحامين بصحبة حركة "ثوار مسلمون"، السبت 4 مايو/أيار، بالتماس للنائب العام لوقف تنفيذ حكم عبدالله بدر.

وقال يحيى الشربيني، منسق حركة "ثوار مسلمون": "سنتوجه إلى دار القضاء العالي للتضامن مع بدر الذي قُبض عليه بشكل مهين"، مضيفاً أنه "يتم التعامل مع الرموز الإسلامية بمعاملة استفزازية، ولذلك نطالب معاملتهم مثل غيرهم"، نقلاً عن "اليوم السابع" المصرية.

وتساءل الشربيني: "لماذا لا يتم القبض على الإعلامي توفيق عكاشة رغم الحكم بحبسه؟".

وجرى ترحيل بدر إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في قضية سب وقذف الفنانة إلهام شاهين.

وتمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام من القبض على بدر (53 سنة)، والمطلوب لتنفيذ حكم قضائي نهائي بالحبس سنة وغرامة مالية، وذلك بعد هروبه من مسكنه والتنقل في عدة أماكن للاختباء بها.