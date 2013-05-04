ناشطون: هناك محاولات لتصفية شباب ثورة 25 يناير

أكد شادي الغزالي حرب القيادي بحزب الدستور، أن اعتقال النشطاء مؤشر على أن هناك محاولات لتصفية شباب الثورة، لأن الإخوان يعلمون جيداً أنهم العقبة الوحيدة في وجه النظام الإخواني، موجهاً رسالة للإخوان، قائلاً: "كان غيركم أشطر، فنحن خرجنا في وجه مبارك ولن يستطيع أحد أن يقف في وجه الموجة الثورية ضد نظام الإخوان الفاشي".

وبحسب صحيفة اليوم السابع، أكد الغزالي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحافي للتضامن مع أحمد دومة، والذي يعقد بمقر ٦ إبريل الجبهة الديمقراطية ظهر اليوم السبت، أن النشطاء المعتقلين لن يخرجوا إلا بثورة على الإخوان، وسنخرج شبابنا من المعتقلات كما أخرج الإخوان قياداتهم ومنهم الرئيس مرسي من السجون، مشيراً إلى أن كل التهم الموجهة لدومة موجهة لنا جمعياً، ولو أراد الإخوان محاكمته فليحاكمونا نحن أولاً".

واعتبر الغزالي، أنهم يعيشون في دولة ليس بها أي نوع من العدالة أو أي سيادة للقانون، وهناك حالة من التحايل على القانون لمنع النشطاء المعتقلين من الوصول للمحاكمة والقضاء"، مشيراً إلى أنه تم تأجيل محاكمة حسن مصطفى لمنعه من الوصول للمحاكمة، لأن كافة القضايا ضده ليس لها سند قانوني ولو وصل للقضاء سيأخذ براءة.



