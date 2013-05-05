استقالات تطال حزب مصر القوية بزعامة أبوالفتوح

قال حسن البشبيشي، أمين صندوق حزب مصر القوية، إنه تقدم باستقالته من المكتب السياسي للحزب ومن منصبه كأمين للصندوق تاركاً الحزب الذي يرأسه د. عبدالمنعم أبوالفتوح إرضاءً لمطالب بعض الشباب الراغبين في تطهير الحزب من كل من كانوا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وخريجي مدرستها أو من أصحاب التوجه الإسلامي، واتخذ هذا القرار كي يدخل السعادة على قلوبهم.



وأضاف البشبيشي في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن من ضمن من تقدموا باستقالتهم مصطفى كمشيش عضو المكتب السياسي، ود. محمد عزام أمين الحزب بمحافظة أسيوط، وعبده عبداللطيف أمين محافظة سوهاج، وأمين الحزب بالمنوفية د. وسام أمين.

وأوضح أن هذه الاستقالة ليست نوعاً من أنواع المناورة أو الضغط السياسي وإنها موضوعة الآن بين يدي رئيس الحزب.

وأشار البشبيشي إلى أن صوت هؤلاء الشباب الذي يضيق بأصحاب التوجه الإسلامي وخريجي مدرسة الإخوان مسموع ويلقى قبولاً داخل الحزب، خاصة في ظل عدم رغبة البعض في بقائهم داخل مصر القوية.