جبهة الإنقاذ تقترب من تشكيل حكومة موازية مناهضة لمرسي

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، تسميتها لـ24 وزارة في تشكيل الحكومة الموازية المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة، بعد الاتفاق على معايير اختيار الوزراء، وذلك بعد اجتماع مغلق مساء أمس السبت، بمقر حزب الوفد للجنة المنوط بها دراسة الأسماء المرشحة للحكومة، وتضم كلاً من الدكتور وحيد عبدالمجيد، وفؤاد بدراوي، والدكتور عبدالجليل مصطفى، ومقررها مجدي حمدان.

من جانبه، أكد مقرر اللجنة القائمة على تشكيل حكومة الإنقاذ مجدي حمدان، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أن الكفاءة والخبرة السياسية والدراية الكاملة بمشاكل كل وزارة على حدة والتمتع بالحيادية في التعامل مع كل التيارات السياسية وقبول النقد ومعالجة المشاكل والأزمات ببدائل حقيقية، أبرز المعايير التي سيتم عليها ترشيح الأسماء لتولي الحقائب الوزارية.

وقال حمدان إن اللجنة المنوط بها تشكيل الحكومة في انعقاد دائم حتى يتم الإعلان رسمياً عن الأسماء التي ستضمها الحكومة التي ستطرح أمام الرأي العام، لافتاً إلى أن ذلك سيتم خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من الترشيحات وعرضها على المكتب التنفيذي، موضحاً أن ذلك سيكون بمثابة رسالة إلى النظام الحالي بأن الإنقاذ ليست معارضة من أجل المعارضة، بل تمتلك من الكفاءات والقدرات ما يؤهلها لتشكيل حكومة.

وأوضح حمدان أن الوزارات التي تمت تسميتها هي "التعليم، الداخلية، الصحة، الاقتصاد، الاستثمار، التموين، الزراعة والري، الشؤون الاجتماعية، الخارجية، التعاون الدولي، العدل، الشباب والرياضة، البحث العلمي، المالية، التجارة والصناعة، النقل والمواصلات، التنمية المحلية، السياحة، الآثار، القوى العاملة، الإسكان، الكهرباء والطاقة، البترول، الاتصالات والمعلومات".