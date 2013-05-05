سارعت السفارة الأمريكية بالقاهرة لنفى التصريحات التى أدلت بها السفيرة آن باترسون فى أحد نوادى الروتارى، حين أكدت استمرار دعم بلادها لحكم الإخوان فى مصر فى تحد صارخ للرأى العام المصرى، والتى حذرت فيها من عودة الجيش إلى السياسة مرة أخرى.

والحقيقة أننى حين نقلت تصريحات السفيرة فى مقالى يوم الجمعة الماضى فإننى لم أعتمد على ما نقلته الصحف عن حديث السفيرة بنادى الروتارى وإنما اعتمدت على نص ما تلفظت به، الذى أرسله إلىّ بعض الأعضاء الذين استاءوا من تدخل السفيرة بهذا الشكل غير المقبول فى حق المصريين فى اختيار من يحكمهم وفى تغييره حين يرغبون فى ذلك.

ولقد اعتمدت السفيرة فى نفيها لتلك التصريحات المستفزة والذى نقله المستشار الإعلامى للسفارة على نفس الحجة الواهية التى يعتمد عليها الإخوان أنفسهم، وهى أن الإخوان جاءوا بالصندوق، ومن ثم يجب الاعتراف بشرعيتهم مهما ارتكبوا من انتهاكات للشرعية، ذلك أن الولايات المتحدة نفسها لا تؤمن بمثل هذه الحجة، ولا شك أن السفيرة تعرف جيداً أن هتلر نفسه جاء بالانتخابات، التى كانت أكثر نزاهة من تلك التى جاءت بالإخوان، لكن الولايات المتحدة شاركت فى حرب عالمية من أجل إسقاطه، كما أن حماس جاءت للحكم فى غزة بالانتخابات هى الأخرى، لكننا لم نجد من الولايات المتحدة دعماً لحماس يصل إلى ١٠٪ من دعمها لحكم الإخوان، وفى قلب أوروبا نفسها حين فاز حزب الأحرار اليمينى عام ٢٠٠٠ فى انتخابات لم يهدد أحد فيها بحرق البلاد إذا لم يتم إعلان فوزه.

فقد كان المجتمع الغربى كله هو الذى هدد بمقاطعة النمسا إذا شكل الحزب الحكومة الجديدة، واعتبر رئيس الحزب جيورج هايدر مثالاً للعنصرية المرفوضة، رغم نجاحه فى الانتخابات التى تتحدث عنها السفيرة، وفى الولايات المتحدة نفسها حين يجد الناخبون أن الرئيس الذى جاء بالانتخابات فقد شرعيته وخرق الميثاق والعهد، فإنه يتعرض للمحاكمة والخلع دون تعلل بأنه جاء بالانتخابات، وهو ما حدث للرئيس نيكسون الذى استبق الأحداث وترك موقعه بإرادته، فكيف عميت السفيرة الأمريكية عن كل ذلك بسبب مصالح بلادها، التى تتعلق بإسرائيل أكثر مما تتعلق بمصر وبمصالحها الوطنية وبالمستقبل الذى يتمناه لها أبناؤها والذى من أجله دفعوا أرواحهم ودماءهم فى ثورة نبيلة، حاولت الولايات المتحدة منذ البداية إنكارها والاستمرار فى تأييد النظام السابق ضد رغبة الجماهير فى التحرير

نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم".