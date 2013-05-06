إبراهيم عيسى يقصف الكاميرا بـ"بيض طائر النهضة"

ألقى الإعلامي المصري إبراهيم عيسى البيض على الكاميرا خلال تقديمه برنامج "هنا القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس".

وكان عيسى يتوجه بخطابه إلى جماعة الإخوان المسلمين في اشارة إلى مشروع النهضة، واصفاً البيض الذي ألقاه بوجه الكاميرا بـ"بيض طائر النهضة".

وقال عيسى ساخراً، بعدما أخرج طبق به العشرات من "بيض الدجاج": "فعلاً يا أخي نحمل البيض لمصر، لا يمكن يكون على أي نحو إن الخير ييجي على أيديهم، إنما البيض ممكن ييجي، بيض طائر النهضة".

وقصف عيسى الكاميرا بالبيض، قائلاً: "نحمل البيض لمصر، بيض طائر النهضة، بيض (هاها كوكو) للجماعة اللي بيكرهوكوا، النهضة وراكم وراكم، إنما البيض قدامكم قدامكم، زمن البيض الإخواني".

واختتم عيسى الفقرة قائلاً:"مجبوش خير لمصر، أكييد جابوا البيض لمصر، يالا يا عم طلعنا فاصل علشان نفقس بره".