إحالة بلاغ يتهم الزند بإهانة النائب العام للنيابة

أكدت مصادر قضائية مطلعة بالمكتب الفني للنائب العام أن المستشار طلعت إبراهيم عبدالله أحال البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبدالسلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية المعارضة، ضد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، لنيابة أمن الدولة للتحقيق في اتهام الزند بإهانة النيابة العامة وتكدير الأمن والسلم العام.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، أوضحت المصادر في تصريحاتها أن البلاغ الذي حمل رقم 6395 لسنة 2013 عرائض النائب العام، تم تقييده بالمكتب الفني تحت رقم صادر 574 وأرسل إلى نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 24 أبريل/نيسان الماضي، ولم يتم استدعاء مقدمه حتى الآن لاعتبارات قانونية، حيث تعكف النيابة على فحص ما ورد به من وقائع واتهامات.

واتهم البلاغ الزند بالتطاول على شخص النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، خلال مشاركته في حلقة بتاريخ 18أبريل بأحد البرامج الفضائية، ما يؤدى إلى تعطيل أهم مرفق قانوني في مصر وهو النيابة العامة.

كما اتهم الزند بتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث تحدث علانية في أمور تحقيقات تجريها النيابة العامة، كما قام الزند بسبّ وقذف النائب العام.