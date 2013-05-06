الترشيحات الوزارية.. هدارة للبترول ودراج للتعليم العالي

نشرت صحيفة "المصري اليوم" الترشيحات النهائية للتعديل الوزاري الجديد الذي انتهي منه رئيس الوزراء هشام قنديل عقب لقائه بالرئيس محمد مرسي.

ووفق ما نسبته الصحيفة لمصادر مطلعة فإن الأسماء المرشحة جاءت كلها عقب لقاء قنديل بالرئيس مرسي، مشيرة إلى أن تعديل وزراء البترول والزراعة جاء في اللحظات الأخيرة.

والتقى قنديل، صباح الاثنين، برئيس هيئة البترول شريف هدارة، المرشح وزيراً للبترول خلفاً للوزير الحالي أسامة كمال.

وتشمل قائمة الوزراء الجدد أحمد الجزار المرشح وزيراً للزراعة خلفاً للوزير الحالي صلاح عبدالمؤمن، وعمر الشريف وزيراً للشؤون القانونية والبرلمانية خلفاً للوزير المستقيل الدكتور عمر سالم.

كما تشمل التعديلات الوزارية ترشيح الدكتور عمرو دراج، أمين حزب الحرية والعدالة في محافظة الجيزة، لمنصب وزير التعليم العالي أو التخطيط، ويحيي حامد المتحدث السابق في الحملة الرئاسية لمرسي، مرشحاً لوزارة الاتصالات أو الإعلام.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء بمرشحين لوزارات الثقافة والعدل والصحة في وقت لاحق، الاثنين.