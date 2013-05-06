السيطرة على حريق في مديرية أمن محافظة قنا

سيطرت 10 سيارات إطفاء على حريق هائل نشب في مقر مديرية أمن محافظة قنا فجر الاثنين، فيما أشارت المعاينة المبدئية إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف بالدور الثالث بمبنى المديرية.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، نشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، في الدور الثالث بمبنى مديرية أمن قنا، وامتد الحريق ليصل إلى الدور الرابع، وأسفر عن إصابة بعض المجندين ومقدم شرطة بحالات اختناق، حيث أصيب مدير العلاقات العامة ومجندون بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في ملابسات الحادث.