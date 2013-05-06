القوات المسلحة تدمر 154 نفقاً على الحدود مع غزة

اكتشفت القوات المسلحة المصرية 276 نفقا على الحدود مع قطاع غزة، وقامت بتدمير 154 منها، وتقوم بالعمل على تدمير 94 أخرى، فيما تسيطر القوات على فتحات 28 نفقا يتعذر التعامل معها، بسبب وجودها أسفل منازل.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء طاهر عبد الله، أن 137 نفقا؛ تم تدميرها سابقا تمكن أصحابها من استعادة نشاطها مرة أخرى، إلا أن رجال الهيئة استطاعوا أن يدمروها من جديد، 11 منها عن طريق المعدات، و126 عن طريق الغمر بالمياه الجوفية.

وأشار اللواء طاهر إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة للتعامل مع الأنفاق باعتبارها أنفاقا غير شرعية، وأن القوات المسلحة تستخدم أحدث الوسائل التقنية للكشف عن تلك الأنفاق.

وأوضح عبدالله أن القوات المسلحة، وهي تتعامل مع مسألة الأنفاق في إطار الحفاظ والسيطرة على الحدود المصرية لا تتعامل مع القائمين على تلك الأنفاق بالقوة أو باستخدام السلاح.