الرئيس مرسي يتوجه للبرازيل في زيارة تستغرق يومين

يتوجه الرئيس المصري محمد مرسي الثلاثاء 7 مايو/أيار إلى البرازيل، في زيارة رسمية لمدة يومين.

كان من المقرر أن تتم الزيارة في سبتمبر الماضي عقب زيارة الرئيس محمد مرسي للولايات المتحدة الأميركية في الفترة ما بين 24 إلى 27 من الشهر نفسه، ولكن لأسباب غير معلومة، تم تأجيل الزيارة التي تقود مصر للمرة الأولى إلى العملاق اللاتيني، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وتبدأ الزيارة بلقاء رسمي صباح الأربعاء يجمع الرئيس المصري ونظيرته البرازيلية ديلما روسيف، التي ترأس الحكومة أيضاً وفق نظام الحكم في البرازيل، مع الوزراء من الجانبين.

كما تشتمل الزيارة أيضاً على لقاء يجمع الرئيس مرسي مع رجال الأعمال ضمن ترتيبات أعدتها "الكونفدرالية الوطنية للصناعة" بالبرازيل، كما سيُعقد على هامش الزيارة منتدى رجال الأعمال المصري-البرازيلي، الذي ينظمه المكتب التجاري في ساوباولو.

ومن المقرر أيضا أن يلتقى الرئيس مع الجالية المصرية المقيمة في البرازيل لإطلاع أفرادها على أهم التطورات على الساحة الداخلية، والتعرف على مشكلاتهم. يذكر أن الجالية المصرية في البرازيل لا تتعدى ألف مصري.