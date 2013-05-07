النطق بالحكم في قضية نخنوخ غداً

قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، تأجيل محاكمة صبري نخنوخ، وحارسه إلى جلسة 8 مايو/ أيار ، للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافي، ورشدي قاسم، وأمانة سر رزق عبد الدايم.

وكان المتهم صبري حلمي نخنوخ قد تم ضبطه، الخميس 23 أغسطس/آب الماضي، في فيلته بمنطقة "كينج مريوط" غرب الإسكندرية، عقب وصوله من بيروت، وكان بصحبته مجموعة من أصدقائه وعدد من النساء، وضبط في الفيلا مجموعة من الأسود والكلاب المفترسة، وكمية من المخدرات والأسلحة والخمور، وكارنيه مستشار منسوب لنادي قضاة الإسكندرية.

وعن أسباب القبض عليه، قال نخنوخ أمام أيمن غباشي، مدير نيابة ثان العامرية: ما يتم معي تخليص حسابات مع الشرطة، زاعماً وجود خلافات بينه وبين قيادات كبيرة بوزارة الداخلية.

وأضاف المتهم في التحقيقات: "هؤلاء أرادوا التخلص مني بدعوى أنني كنت محسوباً على النظام السابق، فالشرطة أرادت تقديمي كبش فداء للتقرب من جماعة الإخوان المسلمين، التي طالبت بالقبض علىّ".