قطار سياحي يربط بين الأقصر ومدن البحر الأحمر

وافقت الحكومة المصرية على تسيير قطار سياحي يربط بين محافظة الأقصر ومدن محافظة البحر الأحمر.

وأشار عزت سعد، محافظ الأقصر، في تصريحات إلى أن الحكومة وافقت على تبني مقترحٍ تقدمت به محافظة الأقصر لمدِّ شريط سكك حديدية لتسيير قطار سياحي فائق السرعة بين الغردقة والأقصر كوسيلة لنقل السياح من منطقة البحر الأحمر إلى الأقصر.

وأضاف أن هذا جاء ضمن 40 مشروعاً ستطرحها الحكومة في يوليو/تموز المقبل أمام المستثمرين والشركات المحلية والعالمية باستثمارات تتجاوز 25 مليار جنيه (3.59 مليار دولار).

وأوضح أن المحافظة سعت إلى تسويق هذا المشروع في إطار دعم وتنشيط السياحة من الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر، خاصة في ضوء حوادث كثيرة يروح ضحيتها عشرات السياح والمصريين سنوياً ما أدى إلى وضع مصر على رأس قائمة الدول التي تحدث بها حوادث الطرق.