محمد رمضان يروي تفاصيل احتجازه بقسم شرطة المرج

قال الفنان محمد رمضان، بطل فيلم عبده موتة، إنه تكبد خسائر مادية لتوقف تصوير فيلم "قلب الأسد" من إنتاج أحمد السبكي، مشيرًا إلى أنه حال سيره في طريقه لتصوير فيلمه الجديد استوقفه عسكريون بكمين، وقام نقيب شرطة بتوجيه السباب له إثر وقوفه للحديث معه، وفور إخباره بشخصيته قام الضابط ذاته بسبه بألفاظ خارجة، مستنكرا التعامل السيئ معه من قبل ضابط الشرطة، واصفا إياه بغير الآدمي.

وأضاف بطل فيلم عبده موتة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" الذي يعرض على شاشة "العربية"، أن ضابط الشرطة بالكمين قام بإلقاء أشرطة التصوير والملابس على الأرض، وقام بتفتيشه أمام الجميع، وأقسم الفنان أنه لا يوجد بالسيارة أي أسلحة نارية.

واستطرد قائلاً: "تم اصطحابي لغرفة النقطة، وقام أمين شرطة بتفتيشي ذاتياً"، معبرا عن ضيقه بسبب الخسائر المادية التي تراوحت حول الربع مليون جنيه، في ذلك اليوم، بالإضافة إلى تعطيل عمل 500 كومبارس.

وتابع: "تفاجأت بالأحراز يخرجونها من سيارتي، وقال الضابط لي أنت عبده موتة "بتاع ماما"، "أنت إللي بوظت الشباب"، أنت يا حمادة بتاخد كام في الفيلم"، وشدد محمد رمضان على أنه تبين للنيابة بأن تحريات الضابط غير صحيحة.