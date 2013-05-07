محمود بدر: بورسعيد ستكون انطلاقة الثورة الثانية

قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، خلال استضافته ببرنامج "الحدث المصري"، إن "أهالي بورسعيد لقنوا الجميع درسا في حسن الاستقبال، وأنهم قوبلوا بالترحاب فور دخولهم المحافظة".

وأضاف، أن "مدينة بورسعيد ستكون انطلاقة الثورة الثانية لسحب الثقة من محمد مرسي"، مشيرا إلى أنهم تعرضوا لمضايقات من قبل قيادي إخواني، لمنعهم من الإعلان عن حملتهم ببورسعيد، اليوم.

كما أشارت دعاء خليفة، مسؤول الحركة بمحافظة الدقهلية، إلى أن جميع الأهالي بالدقهلية يرفضون حكم محمد مرسي والإخوان، مشددة على أن أهالي الريف والمهمشين قاموا بالاتصال بالمسؤولين عن الحملة، للتوقيع على توكيلات سحب الثقة من الرئيس، واختتمت حديثها قائلة: "سنسقط نظام الإخوان للأبد".

ووجه محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، التحية والشكر للشباب بطنطا الذين أطلقوا حملة بعنوان "تمرد دليفري"، مشيرا إلى أنهم تمت مهاجمتهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين.