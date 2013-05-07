وسيم السيسي: تحريم شم النسيم محاولة لإفساد فرحة المصريين

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، خلال استضافته ببرنامج "الحدث المصري"، إن "الفتاوى التي تخرج لتحرم الاحتفال بشم النسيم تُفتِت وحدة الشعب المصري، مشيرا إلى أنه لا بد من الإكثار من الاحتفالات، لأنها توطد العلاقات بين المصريين بعضهم البعض. "

وأضاف عالم المصريات، أن "الاحتفال بشم النسيم احتفال طبيعي وجميل، منوها أن هناك نوعا من القذف في حق مصر".

وقال: "مصر إسلامية منذ عمرو بن العاص، وهناك مد رهيب في الانفلات الأخلاقي، فكيف يتفق المد الديني مع زيادة حالات التحرش؟".

واستنكر عالم المصريات تحريم البعض للاحتفال بعيد شم النسيم، واعتبره محاولة لإفساد فرحة المصريين بمناسبة قومية، مشددا على أن عيد شم النسيم أقدم من الديانتين - المسيحية واليهودية - وأن الشعب المصري يمتلك مخزونا حضاريا يمكنه من التصدي لأي محاولة لإفساد فرحة المصريين بالمناسبات القومية.

وأوضح "السيسي" أن كلمة دين وصوم أصلها فرعوني، متسائلا: "هل هناك شيء من الكفر بربط شم النسيم بعيد مسيحي، خاصة أن عيد شم النسيم موجود منذ آلاف السنين، كيف نقول على حضارة أجدادنا بأنها وثنية".

من جهة أخرى قال عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، إن النصارى واليهود أهل كتاب، بينما الفراعنة وثنيون، مضيفًا أن "النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث شريف نهى عن الاحتفال بيوم الأحد والاثنين".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري"، أن "الفراعنة وثنيون، وعيد شم النسيم وثني، ولا يجوز الاحتفال بأعيادهم".