وفد من "النور" السلفي يبدأ جولة أوروبية

المصدر: القاهرة – أ ش أ

يبدأ وفد ممثل لحزب "النور" السلفي جولة أوروبية، الثلاثاء 7 ماير/أيار، تشمل 5 دول هي: بلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وفرنسا، وتستمر 10 أيام.

وبحسب ما ورد على لسان د. نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، فإن بلجيكا ستكون أولى محطات الجولة، حيث سيعقد هناك مؤتمر حول الجوار الجنوبي لأوروبا.

وأشار بكار إلى أن الدول المحددة ضمن الجولة تتميز بوجود مهم للجالية المصرية، فضلاً عن كونها دول محورية ومؤثرة، مؤكداً أن الوفد الممثل للحزب سوف يعرض رؤيته ووجهة نظره السياسية.

وأوضح أن وفد الحزب يستهدف بصورة أساسية محاولة إزالة الصورة غير الصحيحة عن حزب "النور" في الخارج، والتواصل مع الكفاءات والعلماء المصريين والعقول المهاجرة لاستغلال كفاءاتهم في الداخل.

وأشار إلى أن الجولة تبدأ بزيارة إلى بلجيكاً، تعقبها زيارة إلى هولندا ثم ألمانيا والنمسا وتختتم الجولة بزيارة فرنسا.

