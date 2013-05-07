"النور": التعديل الوزاري تكريس للفشل وزيادة للاستقطاب السياسي

اعتبر الدكتور خالد علم الدين، عضو الهيئة العليا لحزب النور، التعديل الوزاري الجديد، في حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بأنه تكريس لحالة الانقسام الداخلي والاستقطاب السياسي، وعدم الاستقرار في مصر.

ووفق "بوابة الأهرام" قال علم الدين: "أخشى أن يكون التعديل الوزاري، إخفاقا جديدا لمعالجة الأزمة، وتكريسا لعدم الثقة في الانتخابات القادمة، بسبب أخونة الوزارات"، مشيرا إلى أنه لم تتم إقالة أي وزير ينتمى لحزب الحرية والعدالة، وإنما تمت إضافة وزراء منتمين للحزب، وذلك برغم أن هناك وزراء أثاروا جدلا من قبل حزب الحرية والعدالة، مثل وزيري السياحة والإعلام وآخرين لم ير لهم أي أثر على الساحة كالشباب والتنمية المحلية والقوى العاملة.

وتابع: "أتمنى لحزب الحرية والعدالة، أن يفيقوا أو ينتبهوا سريعا، لأن هذه الوجوه الجديدة، في الحكومة ستعمل على تكريس الفشل، مثلما حدث من قبل".