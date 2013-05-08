زيارة السيسي لتركيا ليست لها علاقة بغارات إسرائيل على سوريا

قال مصدر عسكري إن الزيارة الحالية التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى تركيا، تأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين، وإنها ليست لها علاقة بهجوم إسرائيل على الأراضي السورية.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن المصدر قوله إن الزيارة جاءت استجابة لدعوة من وزير الدفاع التركي، عصمت يلمظ، مما يشير إلى سعي الطرفين لزيادة التعاون العسكري وتكثيف التدريبات المشتركة.

وأكد أن الزيارة ليس لها علاقة بالغارات الإسرائيلية على سوريا، لأن برنامج الزيارة، تم الترتيب له منذ فترة، لتوطيد العلاقات العسكرية، وبحث زيادة التعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري، والبحري منه على وجه الخصوص.

وأضاف المصدر، أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفاً للوجود العسكري المشترك بين البحرية المصرية والتركية في البحر المتوسط، لمنع اختراق المياه الإقليمية للدولتين.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد أبرزت زيارة السيسي وما تناولته الكواليس حول تحذير إسرائيل من أي تمادٍ يمس الأمن المصري، وتأكيده أن القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بالسيادة المصرية، وأنها ترفض الاعتداء الإسرائيلي على سوريا.