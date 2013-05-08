فاشل.. عاجز.. عنيد.. ومتغطرس

جاء التعديل الوزارى الثالث للرئيس محمد مرسى ليؤكد أنه يتبع سياسة «العناد» وأنه قد وقر فى نفسه مع جماعته أن الاستجابة لمطالب المعارضة أو الشارع ستزيد من طمعهم.. فالرئيس لم يقترب من اسم هشام قنديل ولا محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ولا د. مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، ولا حتى صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، كما ترك الوزراء المختصين بالانتخابات البرلمانية التى طالبت المعارضة، ومنها حزب النور، باستبعادهم مثل د. باسم عودة، وزير التموين، ود. أسامة ياسين، وزير الشباب، ود. محمد على بشر، وزير التنمية المحلية.

يتضح الآن أننا أمام نظام سياسى «فاشل».. و«عاجز».. و«عنيد».. فلا يوجد فى التعديل الوزارى ما يقول إن هذا النظام يملك كفاءات أو حتى خيالاً فى التخطيط لمصر لدرجة أن كل المعارضة رفضت التعديل بمن فيها المعارضة القريبة لـ«مرسى»، (مصر القوية وغد الثورة والوسط)، فلا يمكن أن تتم الإطاحة بثلاثة من وزراء المجموعة الاقتصادية دفعة واحدة، وهم: أسامة صالح (الاستثمار) وأشرف العربى (التخطيط والتعاون الدولى) والمرسى حجازى (المالية)، والأخير لم يستمر فى الحكومة أكثر من 4 أشهر.. كما أن الوزراء الجدد لا يوجد فيهم من يطمئنك بأن هذا النظام يسير على الطريق الصحيح أو أنه يفضل الكفاءة على الثقة، فنجد د. عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة، قد جاء وزيراً للتخطيط والتعاون الدولى.. وبالطبع من أجل «أخونة» المعونات الدولية، خاصة الأمريكية، وشاب آخر كل خبرته فى شركة «فودافون» والحملة الانتخابية لـ«مرسى» أصبح وزيراً للاستثمار، وثالث لا أحد يعرفه فى الوسط الثقافى وزيراً للثقافة.. والبقية تأتى.. فرغم اعتراضهم على طريقة أحمد مكى كوزير للعدل، جاءوا بمساعده ليتبع نفس السياسات، أما اختيار المستشار حاتم بجاتو، رغم قانونيته؛ لأنه كان أميناً عاماً للجنة الانتخابات الرئاسية وليس عضواً بها، فإنه لن يكون صاحب دور فاعل؛ لأن التشريع يتبع وزارة العدل، وسيقتصر دوره على الحضور الرمزى فى جلسات مجلس الشورى المطعون ببطلانه، كما أن منصب وزير المالية تغير ثلاث مرات فى عهد «مرسى»، والوزير الجديد لا يملك سيرة ذاتية تؤهله للموقع كسابقه.

كل ما يحدث يؤكد أن «مرسى» لا يملك رؤية حقيقية لحل مشاكل مصر بعد أكثر من 310 أيام على توليه المسئولية.. كما أثبت أن كل نصائح ونداءات المعارضة قد ذابت فى عرق جماعة الإخوان المسلمين.. وبالتالى يجب على المعارضة أن تعد أدواتها للتعامل مع نظام جديد أبرز سماته أنه «فاشل».. و«عاجز».. و«عنيد».. وكمان «متغطرس».

نقلاً عن صحيفة "الوطن" المصرية