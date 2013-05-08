مصر تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على "سوء معاملة"

استدعت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء 8 مايو/أيار، السفير الإسرائيلي في القاهرة للاحتجاج على "سوء معاملة" أعضاء سفارتها في تل أبيب أثناء توجههم للمشاركة في قداس عيد القيامة بالقدس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عمرو رشدي، للصحافيين إنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي، يعقوب عميتاي، و"تقديم احتجاج شديد اللهجة على سوء معاملة أعضاء السفارة المصرية في تل أبيب أثناء توجههم للمشاركة في قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القيامة بالقدس".

وأضاف المتحدث أنه "تم أيضاً خلال الاستدعاء إدانة الغارات التي قامت بها إسرائيل في العمق السوري أخيراً".

وكانت مصر أول دولة عربية أبرمت معاهدة سلام مع إسرائيل في العام 1979.

وتعهد الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، فور انتخابه في نهاية يونيو/حزيران 2012 بالالتزام بتعاقدات مصر الدولية، بما فيها معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقامت حكومة الرئيس بوساطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أدت إلى هدنة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.