إخلاء سبيل 3 وتجديد حبس 15 متهماً في أحداث "الاتحادية"

أمر المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، بإخلاء سبيل اثنين وتجديد حبس 15 متهماً آخرين خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم في أحداث اشتباكات الاتحادية التي أسفرت عن إصابة 5 من رجال الداخلية وإتلاف سيارة شرطة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، شهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة بقيادة العقيد نبيل زكي، رئيس الحرس بالمحكمة، عقب صدور القرار تحسباً لحدوث أي اشتباكات من قبل أهالي وأصدقاء المتهمين.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم تعطيل الطريق العام والبلطجة، وإثارة الشغب والشروع في تخريب الممتلكات العامة والاعتداء على قوات الأمن.

ومن المقرر أن يتقدم دفاع المتهمين باستئناف على قرار تحديد حبس موكليهم 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية، يوم الأحد المقبل.