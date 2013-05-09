لقاء بين أردوغان والسيسي في تركيا لبحث العلاقات الثنائية

يستقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الخميس 9 مايو/أيار وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة لتركيا حالياً، للتباحث حول العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وكان السيسي قد غادر القاهرة الأحد متوجهاً إلى تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام بدعوة من نظيره التركي عصمت يلماظ.

وكان مصدر عسكري صرح الأربعاء أن زيارة السيسي إلى تركيا ليست لها علاقة بهجوم إسرائيل على الأراضي السورية.

ويعتبر خبراء عسكريون مصريون أن زيارة السيسي إلى تركيا مقدمة لإقامة "تعاون استراتيجي" متكامل بين البلدين. ومن المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة نظيره التركي عصمت يلماظ، وعددا من كبار رجال الدولة والمسؤولين بوزارة الدفاع التركية، لتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بحسب بيان وزارة الدفاع المصرية.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي خلال استقباله لنظيره التركي عبدالله غول عن سعي البلدين لـ"إقامه تحالف استراتيجي بين البلدين في كافة المجالات".

ومن المنتظر أن يبرم السيسي عددا من اتفاقيات التعاون العسكري لتبادل الخبرات، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".