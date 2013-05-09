إسرائيل تعتذر رسمياً عن اعتداء على دبلوماسيين مصريين

المصدر: القدس - أ ف ب

اعتذرت إسرائيل، الخميس 9 مايو/أيار، رسمياً إلى مصر عقب أعمال عنف قامت بها الشرطة الإسرائيلية ضد دبلوماسيين مصريين في قدّاس سبت النور في كنيسة القيامة في القدس الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلن نائب وزير الخارجية.

وقال زئيف الكين للإذاعة العامة: "قدمت نيابة عنا اعتذاراً رسمياً خلال لقاء مع دبلوماسي مصري لأنه من الأفضل تخفيض التوتر في الوقت المناسب".

وذكرت الإذاعة أن الشرطة ضربت ثلاثة دبلوماسيين مصريين، بالإضافة الى كاهن قبطي خلال احتفالات سبت النور بحسب التقويم الشرقي في القدس.

واستدعت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأربعاء، السفير الإسرائيلي في القاهرة للاحتجاج على "سوء معاملة" أعضاء سفارتها في تل أبيب أثناء توجههم للمشاركة في قداس عيد القيامة بالقدس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عمرو رشدي، للصحافيين إنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي يعقوب عميتاي و"تقديم احتجاج شديد اللهجة على سوء معاملة أعضاء السفارة المصرية في تل أبيب".

وإلى ذلك، وصف الكين قرار مجلس النواب الأردني، أمس الاربعاء، بالإجماع على مغادرة السفير الإسرائيلي في عمان بـ"المؤسف". لكنه قال "هذه مبادرة خطابية فقط. قرار (الطرد) لا يعتمد إلا على السلطة التنفيذية، والبرلمان الأردني مُعادٍ لنا على أي حال".

وبرّر الكين أيضاً احتجاز الشرطة الإسرائيلية مفتي القدس والأراضي الفلسطينية محمد حسين لمدة 6 ساعات، أمس الأربعاء. وقال إن "هذا الاعتقال مبرر تماماً بعد خطبته المستفزة التي ألقاها في اليوم السابق".

وطالب مجلس النواب الأردني بالإجماع بمغادرة السفير الإسرائيلي في عمان، دانييل نيفو، أراضي المملكة وذلك "رداً على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى" في القدس الشرقية.

