المستشار بجاتو: عملي سيرد على اعتراضات اختياري للوزارة

أكد الوزير المستشار حاتم بجاتو أنه يحترم جميع التعليقات وردود الفعل الرافضة لقرار تعيينه وزيراً للشؤون البرلمانية والقانونية في التعديلات الوزارية الأخيرة لحكومة الدكتور قنديل، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 9 مايو/أيار.

فقد أثار اختيار بجاتو كوزير ضمن التعديل الوزاري الأخير في مصر أكبر عدد من الانتقادات من غالبية القوى السياسية والشعبية، وكذلك خلق موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن بجاتو كان أميناً عاماً للجنة الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي.

وعلق بجاتو في حديثه للصحيفة على الانتقادات الموجهة ضده، نافياً أن يكون له ميول سياسية لأي تيار، مؤكداً "أن عمله فقط هو الذي سيرد على اعتراضات اختياره في الوزارة".

وحول أجندة عمله في تشريعات مجلس الشورى والتي من بينها قانون السلطة القضائية، طلب بجاتو مهلة لعدة أيام حتى يدرس ملفات الوزارة والأجندة التشريعية الخاصة بالحكومة، مشيراً إلى أنه ليس لديه أي تفاصيل حالية لحين بدء عمله في الوزارة.

يأتي تعيين بجاتو بعد نحو شهرين من استقالة الوزير السابق الدكتور عمر سالم، لظروف صحية، وتولي وزير العدل مسؤولية الإشراف على الوزارة التي تعتبر حلقة وصل مهمة بين الحكومة والبرلمان.