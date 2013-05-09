تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح إلى 3 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، إخلاء سبيل كل من الناشط علاء عبدالفتاح، وشقيقته منى سيف وعدد من النشطاء، لاتهامهم بالاعتداء على مقر الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وحرق لافتات الدعاية وتحطيم محتويات المقر، وتأجيل المحاكمة لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

وكان النائب العام، المستشار طلعت مصطفى، قد أمر بإعادة فتح التحقيق في القضية مرة ثانية على الرغم من تنازل الفريق أحمد شفيق عن القضية.

كما نظم العشرات من النشطاء ومن أعضاء حركة "6 إبريل" وقفة احتجاجية، صباح اليوم الخميس، أمام دار القضاء العالي، تضامناً مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وشقيقته منى، والناشط أحمد عبدالله، مطالبين بالإفراج عنهم وعن جميع النشطاء المعتقلين، وإقالة النائب العام.