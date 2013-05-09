تأجيل استشكال عبد الله بدر على قرار حبسه في قضية إلهام شاهين

قرر المستشار أحمد الشهيدي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، تأجيل الاستشكال المقدم من الداعية السلفي عبد الله بدر علي قرار حبسه عاماً بسبه وقذفه إلهام شاهين، لجلسة 16 مايو/أيار الجاري لتقديم المستندات والمذكرات، بحسب صحيفة "الدستور".

جاء هذا عقب تنحي محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد نافع، عن نظر القضية لاستشعار الحرج، وإرسالها اليوم إلى محكمة جنح مستأنف مدينة نصر التى قررت التأجيل.

واستمعت المحكمة إلى دفاع الداعية السلفي، الشيخ عبدالله بدر، والذي طالب برد هيئة المحكمة، لأنها هي التي صدرت الحكم، ولذلك من الصعب أن تصدر أمراً بإيقاف التنفيذ، ومن الأولى إحالة الإشكال إلى دائرة أخرى حتى تكون محايدة، لأن القانون لا بد أن يكون به تشريع أن ينظر الإشكال قاضٍ غير الذي صدر الحكم، حتى نضمن حياد المحكمة.

وقال ممدوح اسماعيل محامي الداعية السلفي د.عبدالله بدر عدم حضور موكله لجلسة نظر الاستشكال على سجنه في قضية سبه الفنانة إلهام شاهين بأن هذا الأمر يدعو للشكوك ويشير الى حالة تربص من أجهزة الأمن بالدعاة الإسلاميين.



وأضاف ممدوح اسماعيل في تصريح لـ"العربية نت" أن عدم حضور عبدالله بدر جلسة اليوم لنظر الاستشكال على حبسه تم تأجيله، لأن وجوده ضرورة قانونية، وقد تم إخطار مصلحة السجون بميعاد الجلسة منذ يوم تحديد ميعادها قبل 10 أيام فما المبرر وراء عدم حضوره إلا أن تكون هناك حالة تعسف وتربص بالإسلاميين ". حسب قوله.

وتجمهر العشرات من أنصار عبد الله بدر، منذ صباح اليوم أمام محكمة شمال القاهرة للتضامن معه.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة استعدادا لحضور عبد الله وسط حضور مكثف لأنصاره منددين بحبسه رافعين لافتات تقول "إلى الرئيس مرسي نريد الكرامة والقضاء "يكيل بمكيالين".

ومن جانبه صرح رمضان جاد، عضو هيئة الدفاع عن الداعية السلفية الشيخ عبدالله بدر، بأن عدم حضور موكله جلسة اليوم جعله يتصل هاتفيا بمدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير لمعرفة الأسباب، واتضح أن عدم حضور موكله يرجع لدواع أمنية.

وأكد له حضوره في الأسبوع المقبل وذلك لاستطاعة هيئة المحكمة تحقيق طلبات الدفاع في رد الهيئة.

وكانت محكمة مصرية قد قضت بالسجن عاما ضد الداعية عبدالله بدر وغرامة 20 ألف جنيه، في قضية سب وقذف الفنانة إلهام شاهين.

