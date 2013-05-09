صباحي يدعم حركة " تمرد" التي تهدف للإطاحة بمرسي

أعلن حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي المصري، المرشح الرئاسي السابق، دعمه لحركة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، عبر حملة توقيعات واسعة من المواطنين.

وقال خلال استضافته أمس الأربعاء، في برنامج بيتنا الكبير على القناة الأولى المصرية إنه يدعو بشكل شخصي الشعب المصري كله لدعم الحملة، التي يقودها شباب شرفاء مخلصون، من أجل سحب الثقة من نظام الرئيس محمد مرسي، وكشف استبداده.

وأضاف "صباحي" أن حملة "تمرد"، هي أحد أشكال المقاومة المدنية السلمية المطلوبة في مواجهة استبداد النظام، خاصة بعد المعوقات العديدة التي يضعها النظام في مواجهة الطريق الديمقراطي للتغيير، بتعطيله العملية الانتخابية، ورفضه الاستجابة لشروط نزاهة الانتخابات، خوفا من خسارة الفصيل السياسي الحاكم.