قنديل يكرّم الوزراء السابقين في الحكومة المصرية

في تقليد جديد، قام رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل بتكريم الوزراء السابقين الذين شملهم التعديلان الوزاريان في يناير/كانون ثاني ومايو/أيار2013، تقديراً للجهود التي قاموا بها، وعرفاناً بالدور الذي لعبوه خلال فترة دقيقة من تاريخ مصر في أعقاب ثورة 25 يناير.

وفي بيان صحافي حصلت قناة "العربية" على نسخة منه، وجّه قنديل الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من عمل وإنجاز كل في وزارته، مشيراً إلى أنه ليس هناك جزاء يكافئ ما يقوم به الوزراء من جهد.

وصرَّح بذلك السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الذي أضاف أن التكريم حضره أيضاً الوزراء الحاليون بالحكومة؛ حيث سادت روح من الود والتعاون، واتفق الجميع على أن خدمة مصر لا ترتبط فقط بشغل المناصب الوزارية، وإنما خدمة هذا البلد وشعبه العظيم هي هدف أساسي ودائم أياً كانت المواقع التي يشغلها القائمون بالعمل العام.