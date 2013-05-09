مجهولون يطلقون النار على كمين تابع للجيش في سيناء

أطلق مسلحون مجهولون النار على نقطة تأمين تابعة للجيش المصري قرب مدينة العريش بشبة جزيرة سيناء، شمال شرق البلاد، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود إن ملثمين بحوزتهم أسلحة حديثة يستقلون سيارة دفع رباعي أطلقوا النار، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء على نقطة تأمين أمنية تابعة للجيش تقع على الطريق الدولي العريش - رفح، بمدخل مدينة الشيخ زويد، شمال سيناء، على بعد نحو 15 كلم من الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وأضاف شهود العيان أن القوات بادلت الملثمين إطلاق النار قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.

وقال مصدر أمنى إن الحادث لم يوقع أي إصابات أو خسائر، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجيش بشأن الواقعة حتى الساعة 7:30 تغ من صباح الخميس.

وتتكرر حوادث مهاجمة نقاط تفتيش وتأمين تابعة لقوات الجيش والشرطة في سيناء المضطربة أمنيا منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأسفر بعضها عن وقوع قتلى وجرحى، وكان أبرزها الهجوم الذي تعرضت له نقطة حدودية للجيش في رفح المصرية، المجاورة لرفح الفلسطينية، وقتل فيه 16 ضابطا وجنديا، ولم يتم الإعلان عن هوية قاتليهم حتى الآن.