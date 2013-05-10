الداخلية تفرق تظاهرة لأطفال الشوارع بقنابل مسيلة للدموع

أطلقت قوات الأمن المركزي، المتمركزة خلف الجدار الخرساني بشارع الشيخ ريحان، المؤدي لوزارة الداخلية، عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع مساء اليوم، الجمعة، على أطفال الشوارع المتجمعين أمام الجدار الذين استفزوا قوات الأمن، بقذفهم بالحجارة والتلويح لهم بإشارات مسيئة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فقد تجمع عدد من شباب "البلاك بلوك" بجوار تمثال عمر مكرم لإعداد زجاجات المولوتوف، وتوجهوا إلى شارع قصر العيني، وتقاطعه مع شارع الشيخ ريحان للمشاركة في الاشتباكات.

وكان شباب "البلاك بلوك" قد ألقى عدداً من زجاجات المولوتوف الحارقة على قوات الأمن خلف الجدار الخرساني بشارع الشيخ ريحان والتي سقطت إحداها على الأشجار المجاورة لسور الجامعة الأميركية.