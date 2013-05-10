المتحدث العسكري ينفي مقتل 50 مصرياً بالأراضي الليبية

نفى المتحدث العسكري الرسمي العقيد، أحمد محمد علي، الجمعة 9 مايو/أيار، حدوث أي قصف من الجانب الليبي على الحدود المصرية-الليبية، وأوضح علي أن ما تردد حول مقتل مصريين جراء قصف ليبي على الحدود المصرية عارٍ تماماً عن الصحة.



وبحسب بوابة "الأهرام" فقد أشار المتحدث الرسمي إلى أنه من المحتمل أن يكون القصف داخل حدود الدولة الليبية في مدينة بني غازي، وهو ما لا يقع تحت اختصاص القوات المسلحة المصرية.

تأتي تلك التطورات بعد بثّ موقع قناة "بنغازي الحرة" خبر مقتل 50 مصرياً، جراء القصف بمروحيات ليبية، داخل الأراضي الليبية لمن وصفتهم بأنهم مهاجرون غير شرعيين، ومهربون ومتسللون أثناء دخولهم إلى ليبيا على الحدود "المصرية الليبية".

وفي اتجاه مواز، أكد أمين عام اتحاد الثوار العرب في ليبيا الدكتور ياسين السمالوسي أن الجيش الليبي لا يستخدم المروحيات إطلاقا لضرب المواطنين أيا كانت جنسياتهم، وفق ما أوردت صحيفة "الوطن المصرية".