بلاغ ضد أبو إسماعيل يتهمه بإهانة القوات المسلحة المصرية

يواجه حازم صلاح أبو اسماعيل، رئيس حزب "الراية" بلاغاً بتهمة سب وقذف رموز القوات المسلحة بعد أن وصف وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بـ"الممثل العاطفي" على إحدى القنوات التلفزيونية، ليدخل أبو إسماعيل، المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمين"، في حلقة جديدة من حلقات المواجهة مع المؤسسة العسكرية المصرية بعد أحداث العباسية الدامية.

وقد أثار وصف أبو اسماعيل للسيسي بـ"الممثل العاطفي الذي يسعى لكسب رضاء الشعب"، وذلك على خلفية خطاب للسيسي في احتفالية إحدى الجامعات بعيد تحرير سيناء، أثار غضب الجيش والإعلام بل وفئات في الشارع المصري ليسارع أبو اسماعيل بنفي ما قاله.

ودفع هجوم أبو اسماعيل على قيادة المؤسسة العسكرية بأربعين من اللواءات وكبار الضباط العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة بتقديم بلاغ ضده بتهمة إهانة القوات المسلحة وسب رموزها، الأمر الذي قد يمهد لاستدعائه للتحقيق معه من قبل النيابة العسكرية.

المواجهة بين أبو اسماعيل والمؤسسة العسكرية ليست الأولى، فقد اصطدم أنصار المرشح الرئاسي المستبعد بقوات الأمن إبان فترة تولي المجلس العسكري السلطة فيما بات يعرف بأحداث العباسية العام الماضي ما خلف قتلى وجرحى، واتهم أنصار أبو اسماعيل المعروفون بحركة "حازمون" المجلس العسكري بإرسال بلطجية لفض الاعتصام الذي كان يطالب الجيش بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.