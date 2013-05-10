إقبال ضعيف في مليونية الإخوان "نصرة القدس"

لم تلقَ الدعوة التي أطلقها حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للتظاهر تحت شعار مليونية "نصرة القدس" في ذكرى النكبة، والتي حدد الجامع الأزهر مقرا لها، استجابة كبيرة كما هو متوقع، حيث يقدر عدد المتظاهرين بالعشرات، من شباب الإخوان المسلمين، وبعض القوى الإسلامية الأخرى التي أعلنت مشاركتها في هذه المليونية.



وقام المتظاهرون أمام مسجد الأزهر الشريف بحرق علم إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي، خلال تظاهرهم اليوم للتنديد باقتحام المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، كما ردد المتظاهرون هتافات "تسقط تسقط إسرائيل.. يسقط يسقط كل عميل"، "على القدس رايحين شهداء بالملايين".

وقال منير سعيد، القيادي بحركة حماس خلال تواجده بالجامع الأزهر، إن الصهاينة يحاولون تقسيم الأقصى ويمنعون المسلمين من الصلاة فيه، مؤكداً للأمة من الأزهر أن حماس ستواصل السير حتى نصلي جميعاً في الأقصى، مطالباً الأمة بالاتحاد من أجل القضية الفلسطينية.



وبدوره قال شيخ علي طه في كلمة عن الدعاة المصريين خلال مؤتمر صحافي نظمته القوى الإسلامية، عقب الجمعة، بالجامع الأزهر، لإحياء ذكرى النكبة الخامسة والستين لفلسطين، إن الصراع مع اليهود صراع عقدي وليس صراع أرض، مؤكداً أن النصر قادم، كما بشر القرآن، مطالباً بالاتحاد من أجله.



كما خرج عدد محدود من المتظاهرين في الإسكندرية أمام مسجد القائد إبراهيم، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، كما رفعوا لافتات منددة بالرئيس مرسي.

فشل المليونية

وفي هذا الخصوص علق عدد من المحللين والمراقبين على فشل المليونية، حيث قال الدكتور إيهاب الخراط القيادي بجبهة الإنقاذ لـ"العربية.نت" إن الإخوان الذين يقدر عددهم بـ700 ألف عضو على مستوى الجمهورية وهذا هو العدد الفعلي لأعضاء التنظيم وليس عدد المحبين والمتعاطفين وفي القاهرة فقط 50 ألف عضو، وبالتالي قدرتهم على الحشد اليوم يبدو أنها ضعفت، وأن رصيدهم من المحبين قد قارب على النفاد، بالإضافة إلى أن الجماعة مشغولة بالخدمات الجماهيرية لتحقيق انتصار لها في الانتخابات القادمة.

ويضيف الدكتور الخراط أن الجماهير العادية منشغلة بهمومها الداخلية والأزمات التي تعيشها، لكن هذا لا ينفي أن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري، ولكن لا يوجد محفز قوي يؤثر في الناس.

وفي هذا الصدد أيضا قال الدكتور عاطف أبو العيد، المسؤول الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة" بالإسكندرية في تصريح لـ"العربية.نت" أعترف أن المشاركة اليوم ضعيفة في مظاهرة القدس، ولكن هذا مرجعه إلى الأعباء الحالية التي يعاني منها المصريون بالإضافة إلى انشغالهم بالقضايا الداخلية وحالة الاستقطاب الحادة التي يعيشها الشعب المصري من التيارات السياسية التي أخذت جزءاً كبيراً من اهتمامات الناس.



وتابع: "لكن تظل القضية الفلسطينية في قلب كل مصري ولا تحسبن إسرائيل أن انشغال العالم العربي بقضاياه وهمومهم الداخلية يمكن أن تنسيهم القضية الفلسطينية فمظاهرة اليوم رغم المشاركة الضعيفة فإنها رسالة لإسرائيل بأن الشعوب العربية والإسلامية لن تنسى القضية.

الأقصى ليس في الأزهر

وبدوره علق ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة ساخراً من الإخوان على تظاهرتهم اليوم قائلا في تدوينة له: أرجو تذكير من ينتمون للإخوان بأن المسجد الأقصى في القدس وليس في الأزهر.

وكانت مظاهرة قد بدأت عقب صلاة الجمعة بالجامع الأزهر قادها القيادي الإخواني محمد البلتاجي، تحت شعار نصرة القدس، وشارك فيها عدد محدود من جماهير المصلين على غير العادة في مثل تلك المناسبات، حيث كان الجامع الأزهر يكتظ عن آخره بالمتظاهرين تزلزل صيحاتهم جنبات المسجد وتهز أركانه، لكن لوحظ هذه المرة فتور كبير وعدد محدود من غير المنتمين للإخوان تجاوبا مع الفعالية.



وفي غضون ذلك، أكدت جماعة "السلفية الجهادية" عدم مشاركتها في مليونية "نصرة القدس" التي دعت إليها جماعة "الإخوان المسلمين"، داعية الرئيس المصري محمد مرسي إلى فتح باب الجهاد. وأشارت الجماعة إلى أن المشاركة في الجهاد لا تحتاج لمليونيات أو وقفات احتجاجية، واصفة ذلك بحيلة العاجز.

ودعت الجماعة مرسي إلى فتح باب الجهاد في غزة وسوريا وأفغانستان، يأتي ذلك فيما قام العشرات من شباب الإخوان المسلمين والمتظاهرون أمام مسجد الأزهر الشريف بحرق علم إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي، خلال تظاهرهم اليوم للتنديد باقتحام المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، كما ردد المتظاهرون هتافات "تسقط تسقط إسرائيل.. يسقط يسقط كل عميل"، "على القدس رايحين شهداء بالملايين".

"حيلة العاجز"

وانتقد الشيخ مرجان سالم الجوهري، القيادي بـ"السلفية الجهادية"، في تصريحات نقلتها عنه الصحيفة، جماعة "الإخوان المسلمين"، قائلاً: "المشاركة في الجهاد لا تحتاج إلى مليونيات أو وقفات احتجاجية، واصفاً دعوة جماعة الإخوان لمليونية بأنها حيلة العاجز".

وأضاف الجوهري: "المجاهدون في القدس وأفغانستان وغزة وفلسطين وفي مالي وفي الشام يحتاجون إلى المشاركة بالمال والنفس وليس بالمليونيات أو الوقفات".

وأضاف: "ندعو الرئيس لفتح باب الجهاد في غزة وفي فلسطين وفي بلاد الشام وفي مالي وأفغانستان لأن كل هذه بلاد المسلمين".

"النور لن يشارك"

من جانبه أكد حزب "النور" السلفي رسمياً عدم مشاركته في مليونية "نصرة القدس"، وقال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب "النور"، إن الحزب لن يشارك في المليونية.

وقال "مرة"، في بيان رسمي، صادر عن الحزب مساء الخميس: "مع علمنا بأهمية التحرك بخصوص قضية فلسطين العربية والإسلامية، التي هي قضية أساسية لكل مسلم في الأمة، فإن الحزب يرى عدم المشاركة في مليونية الغد، نظراً للظروف المصرية الراهنة، فهناك أياد تعبث بالأمن المصري وتستغل أي تجمع لإشاعة الفوضى والتخريب، كما حدث في بورسعيد ومحمد محمود والاتحادية وغيرها، ومثل هذه الأحداث تملي علينا تفكيرا في هذا الأمر قبل الإقدام عليه".

وأضاف الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب "النور"، ومستشار الرئيس السابق، أن حزب "النور" لن يشارك في مليونيات ليست لها أهداف ولم يتم التنسيق لها من قبل مع الحزب، مشيراً إلى أن مبدأ الحزب ثابت، وأنه لن يشارك في مليونيات لم يتم التنسيق قبلها بفترة.

ووجه علم الدين، عددا من الأسئلة إلى منظمي المليونية قائلاً: "ضد من هذه المليونية؟ وما هي أهدافها ومطالبها؟ وهل نصرة القدس بتنظيم المليونيات؟ نصرة القدس بالمواقف السياسية.. لمن سيوجه منظمو المليونية مطالبهم؟".

في حين أكد صابر أبو الفتوح، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، أن إعلان حزب "النور" عدم مشاركته في مليونية "نصرة القدس" يعد من قبيل الشتات والتشرذم، ولن يأتي بجديد ولن يكون في صالح الإسلام.